Paula Chaves relató lo mal que se portó su hija Filipa en el avión: "Nunca gritó tanto"

Paula Chaves, mamá de Filipa, Olivia y Baltazar, viajó a Carlos Paz con su familia, ya que Pedro Alfonso hará temporada teatral durante el verano.

Siempre compinche con sus seguidoras de Instagram, compartió a través de sus stories las fotos y videos que evidencian lo mal que se portó la más chiquita durante el vuelo.

"Le compré, muy a mi pesar, un chupetón... Y se lo está comiendo antes de que despegue el avión. Jamás en su vida gritó, lloró y se movió tanto como en esta hora y diez", sentenció Paula, sincera.

LA REACCIÓN DE MERY DEL CERRO CUANDO LE PREGUNTARON POR LA CHINA SUÁREZ

Mery del Cerro reaccionó incómoda cuando le preguntaron en una entrevista para Intrusos por China Suárez.

“Los conflictos de otros no tienen que ver conmigo, yo siempre quedo en el medio de un montón de cosas y son temas de las otras personas”, dijo la modelo.

“¿Tiene que ver con la China?”, le preguntó entonces el cronista y la actriz dijo: “No, por eso digo, estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos, a mí no me gusta tener conflictos con nadie”