Luego de una exitosa temporada teatral en Villa Carlos Paz, Paula Chaves habló de sus proyectos para 2019 y reveló un íntimo deseo. “Con Peter nos encantaría conducir un programa este año”, afirmó la conductora Por si las Moscas por La Once Diez.

“Estamos con ganas de seguir trabajando juntos, ojalá se dé. Nos encantaría que encuentren un formato para que estemos juntos, las ganas siempre están. Hoy me veo mucho más en la parte de entretenimiento y humor”, comentó Paula, quien protagonizó la comedia teatral Locos por Luisa junto a su marido, Pedro Alfonso, y gran elenco.

“Estamos muy agradecidos y nos sentimos bendecidos de haber tenido siempre la sala repleta de gente, eso genera un círculo donde a una se le pasa volando, siento que fue ayer que empezamos a ‘cranear’ esta comedia”, agregó.

Luego, Paula habló del magnetismo que genera su relación con Pedro. “Siento que lo nuestro fue un boom en el 2010 y estamos en el 2019, pero la gente sigue gritando cuando nos damos un beso con Peter. Es algo que me emociona y me conmueve, nunca me deja de sorprender. Somos una familia súper consolidada y, a pesar de eso, la gente se sigue emocionando con nuestro amor”, completó Chaves.