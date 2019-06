Paula Chaves y Pedro Alfonso hablaron de la intimidad de la pareja desde su casa

Suelen compartir momentos de su intimidad a través de las fotos que comparten en las redes. Sin embargo, esta vez Paula Chaves y Pedro Alfonso abrieron las puertas de su casa para sincerarse sobre cómo es el vínculo en una de las parejas más queridas del ambiente.

"Pedro tiene sus momentos. A veces le agarra una locura y ordena todo, lava la ropa y otras tiene esos deslices que no se lo puedo modificar pero que se lo banco, que es que deja la toalla mojada tirada en el piso. No hay forma de que la cuelgue, pero ya me resigné", comenzó contando Paula, en una nota para Tarde pero temprano, el nuevo programa que conducen Luciana Salazar y Diego Ramos por Net TV.

Luego, la modelo y conductora habló de su principal terapia a la hora de los quehaceres domésticos: "Amo barrer. Me encanta barrer, descargo mucho en la barrida. Y para hacerlo necesito que Pedro levante los pies, y no tengo ningún problema en pedírselo para pasarle el escobillón por debajo".

"Me encanta cocinar, la alimentación sana. Pero me cuesta hacer comidas sabrosos. Me doy cuenta que a veces me paso de rosca porque el pollo orgánico, el huevo orgánico no tiene gsto a nada", cerró la mamá de Olivia y Baltazar, frutos de su relación con el actor, sin tapujos.

