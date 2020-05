Paula Chaves, muy filosa con Agus, una participante de Bake Off Argentina: "¿Me estás serruchando el piso?"

Mientras Bake Off Argentina comienza a llegar a la mitad de la competencia, los perfiles de los participantes ya se van imponiendo sobre entre quiénes podría estar el ganador. Una de ellas es Agus, una abogada de 30 años, quien se muestra segura en sus habilidades para la pastelería y en la última emisión tuvo un ida y vuelta con Paula Chaves.

La conductora estaba entrevistando a cada concursante en su isla y como ya había parte de su torta, la concursante estaba aprovechando para aconsejar al resto de los participantes sobre sus preparaciones. “¿Sos la celadora, Agus? Ella pasa y da un tip”, tiró primero Paula.

Paula: "Estás como Pamela Villar, nuestra jurado. Como que pasás y preguntás cómo esta la gente… ¿Me estás serruchando el piso, Agus? ¿Qué pasa que estás ahí como deambulando?". G-plus

Unos segundos después, Agus apareció en mesa de una participante con la que estaba charlando la conductora e intervino. “Contame, Sonia, ¿qué estás haciendo?”, le preguntó la concursante, sorprendiendo a Paula y alimentanbdo una picante reacción. “Estás como Pamela Villar, nuestra jurado. Como que pasás y preguntás cómo esta la gente… ¿Me estás serruchando el piso, Agus? ¿Qué pasa que estás ahí como deambulando?”, lanzó filosa. “Tengo todo esperando en el frío”, argumentó ella, mientras explicaba que le quedaba solo decorar.

A la luz de los resultados, la joven abogada no estaba mintiendo. No solo llegó a tiempo en el desafío técnico de hacer un relleno para un pionono, sino que terminó ganándolo. “Tenés un talento para los rellenos único que no deja de deslumbrar, así que felicitaciones por tu trabajo, estás cerca de la perfección”, la elogió Christophe Krywonis.

¡Qué momento! Mirá el tenso chispazo de Paula Chaves con una participante de Bake Off.