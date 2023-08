Mientras Gerardo Rozín se recupera de problema de salud, que según dijo, “es arreglable”, Paula Chaves lo está reemplazando en la conducción de La peña de Morfi. A fines de febrero la animadora tuvo coronavirus y en el ciclo contó una de las principales secuelas que le quedó.

Paula probó una empanada de carne frita que preparó el chef Rodrigo Gascón y ahí hizo la salvedad. “Está espectacular, pero debo decir que después del Covid-19 me quedó el gusto medio atrofiado. Me cuesta encontrar los sabores. Mal porque me encanta comer”, confesó.

“No soy parámetro. Imaginate Rodri si te digo ‘no están tan buenas’ en vivo”, acotó la animadora, con humor y el remate vino del cocinero. “Si decís que no tienen gusto a nada salgo corriendo”, lanzó, divertido.

Paula Chaves contó las secuelas que le quedaron del Covid-19.