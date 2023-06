Paula Chaves habló a fondo de su enojo con Laurita Fernández: "Me enteré que estaba tejiendo algo y la encaré"

El paso de Paula Chaves por LAM no pasó inadvertido. La modelo y conductora enfrentó todo tipo de preguntas y las respondió sin filtros. Un claro ejemplo fue cuando Ángel de Brito le preguntó por su enojo retro con Laurita Fernández.

Según detalló Paula, en 2015, año en el que Laurita debutó en el teatro de la mano de Pedro Alfonso en la obra Casa fantasma, hubo una diferencia y ella se ocupó de aclararla cara a cara.

PAULA CHAVES HABLÓ DE SU ENOJO CON LAURITA FERNÁNDEZ

Ángel de Brito: -Cuando a Pedro le ofrecen bailar con Laurita Fernández, ¿vos dijiste "no, con Laurita no"?

Paula Chaves: -Nunca le ofrecieron bailar con Laurita. Que yo me acuerde, no. En su época también me habían adjudicado que yo había bajado a Gustavo (Conti). Yo no tengo incidencia en el Chato y Fefe. Eso a mí me puso re mal. A mí se me ponía como que hacía los tejes, como que Pedro era un pollerudo y que yo hacia los tejes y manejes con las cosas del teatro o del Bailando.

"En su momento me había enterado una cuestión, como que ella estaba tejiendo algo. Ahí se me cruzó, me enojé y lo arreglé". G-plus

Ángel: -Pero a Laurita no te la bancabas.

Paula: -¡Ay! En su momento me había enterado una cuestión, que me la había dicho un periodista muy importante, como que ella estaba tejiendo algo. Ahí se me cruzó, me enojé y lo arreglé en ese momento.

Ángel: -¿Se lo dijiste a ella?

Paula: -Sí, de una.

Ángel: -¿Y qué te dijo?

Paula: -No, no…

Ángel: -¿Estaba tejiendo con Pedro? ¿Como un romance con Pedro?

Paula: -Había una situación rara en Carlos Paz. Yo estaba con Oli de bebita. Siempre se armaba como run run en las temporadas, pero yo le dije "no lo armemos por acá. Aparte nosotros no nos metemos en eso". Fui, la encaré y lo hablé.

Ángel: --Pero ella no estaba en la obra.

Paula: -Sí, ella estaba en la obra. Pero lo del Bailando, no me había enterado de que le habían ofrecido a Pedro bailar con Laurita.

Ángel: -A mí me habían contado eso.