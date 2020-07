Paula Chaves dio a luz a Filipa por parto natural y pesó 4,600 kg

Poco antes de la medianoche del sábado, Paula Chaves y Pedro Alfonso vieron nacer a Filipa, su tercera hija, que nació a las 23 hs en el Sanatorio de La Trinidad Palermo y que el actor presentó en sus redes sociales. La conductora de Bake Off Argentina tuvo un parto natural y su beba 4,600 kg, según contó la Gente.com, … ¡una súper beba!

En una entrista reciente en Cortá por Lozano, Paula habló de los cambios que tuvo su cuerpo durante el embarazo de su tercera hija. "Engordo mucho en los embarazos, mi cuerpo pierde registro de mi genética. Yo soy de buen comer”, aseguró, risueña.

“Toda la vida me dijeron que tenía que bajar de peso si quería ser modelo. Pero yo soy así y ya está. En el embarazo engordo mucho. Ahora engordé 28 kilos, con Olivia engordé 40, ¡que es un horror!, y con Balta, 30... Lo importante es estar saludable. Se ve que retengo líquido. Pero Pedro me dice que no le eche la culpa al líquido", había contado.

La modelo es defensora del parto natural y del llamado parto respetado o humanizado que busca atender el proceso de parto en el cual se privilegia la voluntad de la mujer que va a dar a luz y se respetan sus tiempos fisiológicos personales. "Nos tildan de cool y originales por querer que se nos respete en un parto natural. ¡Qué desinformadas algunas mujeres! Cada una es libre de elegir lo que quiera, pero de elegir. Siempre cuando se habla de parto humanizado salen estas polémicas que no deberían ni existir. Un parto humanizado es un parto y nadie se cree más madre que nadie por parir”, había dicho Paula Chaves sobre el debate que se generó en enero de este año.