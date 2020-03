Paula Chaves describió su 'desmedida' emoción cuando Olivia empezó primer grado: "Me la pasé llorando"

Este año, Paula Chaves y Pedro Alfonso vivieron un momento muy especial: su primogénita, Olivia (6), comenzó primer grado y ellos estuvieron cerca, acompañando el novedoso proceso de su pequeña.

En la dulce espera de Filipa y con las clases suspendidas por el coronavirus, la modelo y conductora contó al detalle cómo reaccionó al ver a su hija iniciar otra etapa de su vida.

"Olivia me miraba de reojo como diciendo '¿vas a llorar?'. Y yo le decía 'sí, mio amor'. No podía ni hablar. Me agarró un llanto desmedido y ella como que se avergonzaba". G-plus

"Fue un papelón. Estoy demasiado sensible. Me la pasé llorando todo el tiempo, cuando entraba al colegio. Olivia me miraba de reojo como diciendo '¿vas a llorar?'. Y yo le decía 'sí, mio amor, estoy llorando de emoción'. No podía ni hablar. Me agarró un llanto desmedido y ella como que se avergonzaba, porque yo estaba tan emocionada. Pero fue re lindo. Además, Pedro viajó toda la noche, desde Córdoba a Buenos Aires, para poder estar y acompañarla", dijo Paula, poniéndole una cuota de humor al relato, en Cortá por Lozano.