Paula Chaves contó cuál es el máximo desafío que tiene con Filipa, su beba de 7 meses: "Todo el día estoy intentando que se duerma"

A través de las redes sociales, Paula Chaves tiene una vía cercana con sus seguidores para contar los pasos que va dando en su aprendizaje como madre. Así la conductora de Bake Off Argentina compartió en Instagram cómo con su hija Filipa (7meses) tiene un gran reto a la hora de hacerla dormir.

"Y yo así. Siento que estoy todo el día intentando que se duerma. Respetar sus siestas. Hacer que a la noche ella duerma mejor. Pero qué laburo es dormirla", se sinceró, en las stories de Instagram con su beba en brazos.

"Posta no me acordaba de esta etapa. O ninguno fue tan duro para dormir como ella”, aseguró, sobre su experiencia previa con Olivia y Baltazar. “Igual me pasa que me olvido de todo lo malo”, afirmó la modelo, que también mostró su colecho con su beba. “Amo que de repente le pinte independencia y me de la espalda”, contó, divertida sobre una foto que la muestra a Filipa descansando por su lado en cama y lejos de su mamá.

Más sobre este tema La salud de Paula Chaves y Alfonso tras contagiarse de covid: "Ella está dolorida, le duelen mucho los ojos y a Pedro le faltaba más el aire"

¡Es una lucha! Paula Chaves y el problema para hacer dormir a Filipa.

Fotos: Instagram