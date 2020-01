Paula Chaves y los comentarios sobre el original nombre que eligieron para su beba: "No lo dije para que la gente opine"

¡Se acabó el misterio! Finalmente, Paula Chaves y Pedro Alfonso contaron en un móvil para Incorrectas desde Carlos Paz cómo se llamará su beba en camino: Filipa es el nombre elegido para la hermanita de Olivia (6) y Baltazar (3).

Paula explicó por qué dudaron en decir el nombre a los medios: “¿Sabés lo que pasa con el nombre? Yo, muchas veces, lo digo a último momento porque si no se arma como un debate. Esto de 'ay, le pusieron el nombre, que es raro, que no es raro'. Viste que se arma como un debate, en la familia inclusive. Mi abuela me dijo 'no me gusta, es horrible'”.

Justamente, tras la entrevista muchos usuarios comentaron la elección del nombre Filipa en Twitter. Uno de ellos llamó la atención de Paula: “Cuando elegimos Ninna para nuestra hija, nos decían ‘¡Ah! Por la de la novela!’ ¡Y yo ‘no’! Lo escuchamos en Colombia. Ahora que elegimos Filipa para la niña que viene en camino, ¡nos van a decir que es por @paulitachaves y @pedroalfonsoo! ¡No tenemos respiro!”, escribió con humor una seguidora.

"¡Jajajaja yo dije el nombre pero no para que la gente opine! ¡Pero es así! Se opina de todo en la mater/paternidad, ¡hasta del nombre que elegimos!" G-plus

Consciente de que el original nombre podía generar comentarios, Paula le respondió con gracia: “Jajajajaja ¡qué te importasaaaaaaa! ¡Jajajaja yo dije el nombre pero no para que la gente opine! ¡Pero es así! Se opina de todo en la mater/paternidad, ¡hasta del nombre que elegimos! Relax”.