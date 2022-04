Pato Galván fulminó a Martín Salwe tras abandonar El Hotel de los Famosos: "No tiene escrúpulos"

Luego de convertirse en el último eliminado de El Hotel de los Famosos, el Pato Galván analizó su paso por el programa de eltrece y no tuvo filtró a la hora de opinar de Martín Salwe.

“Martín tiene hambre, es inteligente y no tiene escrúpulos. Lo cual, es una suma fuerte. Yo, de entrada, vi que era ‘bicho’ y en un momento me comí que era bueno conmigo, y me durmió como nunca”, lanzó el conductor en una nota que dio para Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Seguro que por un rato no van a ir entre ellos Alex Caniggia, Martín y el Chanchi Estévez, y los que estén más cerca de ellos”, agregó, en referencia a cómo ve las alianzas en el reality.

“Los primeros que se van a ir yendo son los que se sumaron a ese grupo creyendo que iban a tener protección, como Silvina Luna y Majo Martino. Es muy difícil que no vayan cayendo”, agregó.

Por otro parte, destacó el rol del hijo de Mariana Nannis: “Alex es la clave del juego, es el chabón inimputable que dice cualquier cosa y que todo el mundo quiere estar cerca de él”.

Y cerró: “El Chanchi se lo puso de su lado y al ponérselo de su lado tuvo acceso a los demás. Los dos saben que no pueden ir juntos hasta el final. Para mí, se va a romper el día que Alex quiera”.