Los participantes de Gran Hermano tuvieron su primera fiesta: baile, complicidad y muchas risas

A menos de una semana de comenzar Gran Hermano 2022, los participantes tuvieron su primera fiesta en la casa y disfrutaron de una noche a pura diversión, risas y complicidad antes de que se lleve a cabo la primera nominación.

Al ritmo de la música, el cotillón y la vestimenta elegida para la ocasión con colores llamativos, los hermanitos le dieron rienda suelta al juego y bailaron al ritmo de los grandes éxitos que se suele escuchar en cualquier boliche.

Cabe recordar que el próximo miércoles se conocerá el nombre de la primera persona que quedará eliminada del programa de Telefe y que se disputará entre Tomás Holder, Marcos y Agustín, después de que Martina haya salvado a Alfa.

¡Una noche a pura diversión en Gran Hermano 2022!

L-GANTE LE DIO SU APOYO A THIAGO DE GRAN HERANO

A poco de que comience Gran Hermano 2022, Thiago Medina se convirtió en uno de los participantes favoritos del reality de Telefe. E indagado por el programa, L-Gante sorprendió con sus palabras de apoyo hacia el joven.

“Le quiero mandar un saludo a Thiago. Aguante y que no pierda la cabeza porque veo que es un pibito que cae bien. Que siempre mantenga los pies sobre la tierra porque es como dije hace un rato, a veces te quieren cuando no tenés nada, pero quizás cuando lograste algo ya no te quieren más”, fue el consejo que el cantante le dio al concursante.

Además, el músico reveló en A la tarde cómo hizo él para que no le afecte la fama: “Tratando de ser normal, aunque te digan que no lo sos. A veces siento que alguien se cree más que yo, pero no hay que creérsela. Nadie es mejor que nadie en este mundo, olvídate”.

Creo que Thiago no sabe que lo están viendo miles y miles de persona. Tendría que concentrarse en aguantar porque lo van a querer provocar.”, cerró L-Gante.