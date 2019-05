Una participante de ¿Quién quiere ser millonario? contó por qué Lionel Messi lo bloqueó en Instagram

Una de las cosas más maravillosas de las redes sociales es la horizontalidad en las comunicaciones, lo que permite que cualquiera pueda decir algo y que sea escuchado por todos, o por un mega famoso al cual no tendría tan fácil acceso. Eso es lo que demostró María Celeste con la anécdota que contó sobre Lionel Messi en ¿Quién quiere ser millonario?

A la hora de presentar a la participante cordobesa, Santiago del Moro destacó que ella era una fanática de Leo y le pidió que explique a qué nivel llegaba su devoción por el capitán de la Selección. “Es algo triste”, dijo entre risas. Y se explayó: "Yo jugaba al hóckey y por trabajo ya no juego más. Pero un día, hace un año y medio o dos, porque antes de jugar los partidos nosotros hacemos historias de Instagram, subimos una historia y lo arrobamos a él. A la hora me fijé y me apareció que me había visto lo que había subido".

"Yo dije 'no puede ser'. Lo probé en otro partido y me la volvió a ver. Yo pensaba '¿qué pasa que justo a mí, teniendo tantos millones de seguidores, me ve la historia?'. Probé como con 5 ó 6 fotos y me las veía a todas, me aparecía el visto, por lo menos. Eran fotos de antes del partido, el escudo del club o un 'te amamos', nunca fue nada desubicado, eran cosas tranqui. Hasta que un día lo quise arrobar y no me aparecía para arrobarlo. Me bloqueó", continuó.

Con humor, el conductor bromeó: "Dijo 'esta loca, esta zarpada, ¿qué hace?' ¿No habrá sido la mujer por celos? Estamos ante una noticia de nivel mundial si es así".

Sonrojada, luego de aclarar que nunca le había enviado mensajes ni fotos hot, María Celeste concluyó: "No sé”.

Lo más insólito fue que a pesar de su amor por Lionel Messi, la concursante quedó eliminada al no saber responder a los hinchas de qué equipo les decían culés, y ni siquiera usando un comodín para reducir las opciones se percató de que era nada menos que a los hinchas del Barcelona. ¡El único equipo en el cual Messi jugó toda su vida!