Un participante quebró en llanto en Canta conmigo ahora al ver a su mamá: "Ella no podía venir por su estabilidad económica"

Una noche de gran sensibilidad tuvo Gaspar Gigena, concursante de Canta conmigo ahora, quien durante toda su actuación estuvo al borde del llanto. Marcelo Tinelli quiso saber qué le sucedía y contó que la presencia de su madre lo quebró.

“Es una noche donde te veo muy emocionado. Veo que la presencia de tu mamá te emociona mucho”, comentó el conductor.

“Es así. Mi mamá no tiene estabilidad económica por lo que no podía venir. Me ha podido ver desde que empecé con mi carrera y gracias a la producción, les quiero agradecer muchísimo, que me brindó el poder traer a mi vieja y a mi hermano”, confió el participante entre lágrimas.

"Mi mamá no tiene estabilidad económica por lo que no podía venir. Le quiero agradecer muchísimo a la producción que me brindó el poder traer a mi vieja y a mi hermano". G-plus

UN CONCURSANTE DE CANTA CONMIGO AHORA SE CONMOVIÓ AL VER A SU MAMÁ

El animador, tocado al ver a la mujer en el público como por el joven cantante, le hizo una valiosa propuesta.

Más sobre este tema Maestruli mandó al frente a Alejandro Paker en Canta Conmigo Ahora por su atuendo de árbol: "Está cambiando dólares"

“Estábamos sintiendo eso y no te quería preguntar antes. Desde acá hasta que termine el certamen siempre va a estar invitada tu mamá. Si a vos te gusta y te hace bien que esté acá, me encantaría”, le propuso Marcelo.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli se quedó intrigadísimo con las cartas del tarot de una jurado de Canta Conmigo Ahora

“Es algo muy bonito lo que estoy pasando y lo único que puedo decir es ‘gracias’”, cerró el muchacho, a flor de piel.