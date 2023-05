Un participante de Pasaplatos prendió fuego su cocina y fue asistido por el chef Roberto Ottini

Un participante de Pasaplatos, programa de cocina que se emite por eltrece, a segundos de que terminara el desafío del día prendió fuego su estación de trabajo.

Mientras freía su preparación, la llama de la hornalla se le descontroló. Rápidamente, le pasó un trapo para intentar limpiar el aceite que había salpicado alrededor, para evitar que el fuego se extendiera.

Al ver esta situación, el legitimado chef Roberto Ottini llegó justo a tiempo para ayudarlo. Se animó a tomar la sartén por el mango, corrió la preparación y juntos lograron controlar la situación. ¡Cuidado!

CARINA ZAMPINI CONTUVO A UNA PARTICIPANTE DE PASAPLATOS

El debut Pasaplatos (lunes a viernes a las 14.30 por eltrece) tuvo un momento de gran emotividad, cuando Carina Zampini se acercó a abrazar a una participante que se quebró en llanto al hablar de sus hijos.

Sensibilizada por tener su gran oportunidad en televisión, María Ángeles se conmovió al responderle a la conductora por qué pasó de trabajar como "criminalista forense a dedicarse a la cocina".

Entonces, los ojos de la tucumana se pusieron colorados cuando mencionó a Francesca (4) y Allegra (1), y de inmediato las mejillas se le llenaron de lágrimas: "No puedo hablar".

Ahí, Carina abrazó a María Ángeles para contenerla y que no le contagie la conmoción: "No me hagas esto".