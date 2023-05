La participante hipoacúsica que hizo a llorar a todos en Canta Conmigo Ahora al hablar de su historia de vida: "No hay peor discapacidad que la falta de amor"

Luego de haber tocado el corazón de los 100 jurados en más de una ocasión con su increíble talento vocal y haber despertado la admiración de todos por su don, Yanina Lisset Galeassi –la cantante hipoacúsica que llegó a la semifinal de Canta Conmigo Ahora- no pudo evitar quebrar en llanto al dar detalles de su vida personal.

“Casi nunca hablo de mis cosas, pero bueno. Estoy acá, primeramente, por mis hijos. Me dijeron que no iba a poder tener hijos y tengo tres niños. A medida que vas teniendo hijos, la pérdida auditiva es mayor porque viene con un problema de huesos y hormonal”, comenzó diciendo la concursante, con lágrimas en los ojos.

“Con mi esposo, los dos tenemos una discapacidad y mis hijos me dicen ‘mamá, pudiste con nosotros cuando supuestamente no podías tener hijos, andá a darle con toda’. Y estamos pasando muchas cosas duras porque, cuando uno tiene una discapacidad, no tiene los recursos para salir adelante”, agregó en el programa de eltrece.

Y cerró, a corazón abierto, y despertando la emoción a flor de piel de los jurados: “Siempre le digo a Dios ‘esto es lo que me diste, lo único que sé hacer’, y quiero darle lo mejor a mis hijos, hasta el punto de no tener a dónde vivir. Y ahí dije ‘Dios, no sé cómo, pero me vas a dar un lugar para que mis hijos sean felices’. Y estoy acá por ellos y porque Dios me dio la oportunidad. Y para que el mundo vea que no hay peor discapacidad que la falta de amor”.

UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA ROMPIÓ EN LLANTO TRAS DEDICARLE SU PERFORMANCE A SU ABUELO

Lejos de ocultar las fuertes emociones que le recorrieron por el cuerpo cuando se lució con su interpretación ante los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Eve Romano rompió en llanto al recordar a uno de sus seres más queridos.

“Ay, no quiero llorar”, fue lo primero que atinó a decir la participante, a poco de hacer culminado su presentación donde entonó The Climb, el tema de Miley Cyrus. Y agregó, a flor de piel: “Cantando siempre me pasan cosas”.

“Este tema me gusta mucho desde muy chiquita. La letra es impresionante, habla de las voces que hay en nuestras cabezas cuando queremos llegar a ciertas metas y hay gente que te dice que no. Uno tiene que creer en uno mismo”, continuó con lágrimas en los ojos.

Y cerró, muy movilizada: “Le agradezco mucho a mi familia que siempre está apoyándome , y sé que está muy orgulloso de que yo esté hoy acá, así que esto se lo dedico a él”.