La participante hipoacúsica de Canta Conmigo Ahora quebró en llanto tras su performance: "Hace 6 meses murió mi papá y él amaba esta canción"

Luego de haberse ganado el corazón de los 100 jurados tras encandilarlos con su increíble voz en Canta Conmigo Ahora, Yanina Lisset Galeassi volvió a deslumbrar con su performance en el estudio y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar a su padre.

“Estoy muy, muy emocionada. Esta canción me toca mucho”, se sinceró la participante después de cantar el tema Sueños rotos. Y agregó: “Está mi mamá hoy, que vino a acompañarme. Estamos en un período de duelo porque falleció mi papá hace seis meses y él amaba esta canción cada vez que yo se la cantaba”.

“Y recién pude resucitar sus sueños rotos, porque él me dijo, antes de partir, que yo iba a ser todo lo que él no pudo hacer. Así que Dios es muy bueno, puedo cantar por él acá”, continuó, muy movilizada.

Más sobre este tema La participante de Canta Conmigo Ahora que reveló ser hipoacúsica, emocionó a los 100 jurados con su increíble talento: "Nos tocaste el corazón"

Por otro lado, Yanina reveló las dificultades con las que debe lidiar: “Encima mi audífono me hace renegar mucho cuando tengo que cantar, porque se me ponen todas las pruebas juntas antes de cantar. Pero yo me paro acá y digo no me venció una enfermedad, no me venció una discapacidad, a mí no me va a vencer esto. Así que como siempre digo, hay que resucitar esos sueños que están rotos, armarlos de a poquito, y bueno, acá estamos”.

“Recordamos a la gente que está viendo que ella es hipoacúsica, y tiene un audífono con el cual está lidiando con el tema de la transpiración, la humedad, la presión y todo eso”, cerró Manuel Wirzt.

Más sobre este tema Canta Conmigo Ahora: reveló que es hipoacúsica tras llegar a los 99 puntos y dejó a todos con la boca abierta

EL PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA QUE DESLUMBRÓ AL JURADO CON SU LOOK

Nacho Silva es uno de los participantes que cumplieron su sueño de ser parte de Canta Conmigo Ahora donde, además de deslumbrar al jurado con su increíble talento, no pasó desapercibido con su look.

E indagado por Manuel Wirzt por este estilo con poncho y maquillaje fuerte en el rostro, que acompañó con un extravagante peinado y botas largas de taco alto, el joven se sinceró: “A los 7 años, con mi abuela, hurgando entre los discos que tenía conocí a Atahualpa y a Guaraní y me enamoré de esa música. Y como era inquieto en casa me mandaron a hacer teatro, danza clásica, guitarra, canto; y a los 14 años me enamoré de Marilyn Manson”.

“Yo cantaba folclore vestido de gaucho, pero me sentía disfrazado y no estaba cómodo con la pilcha gaucha que respeto y amo, así que dije ‘me voy a vestir como yo tengo ganas y voy a cantar igual’, y ahí salió esto”, agregó.

Más sobre este tema La dura historia de vida de la participante de Canta Conmigo Ahora que hizo parar a los 100 jurados: "Lo único que me mantuvo de pie fue la música"

Y cerró, a corazón abierto: “Me muestro así desde los 15 años y tengo 32; o sea que hace 17 años lo hago porque lo amo, no es para llamar la atención y la gente diga ‘ay, qué lindo, qué raro que es’. Yo soy esto, y esta es mi esencia”.