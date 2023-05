Una participante de Canta Conmigo Ahora rompió en llanto tras dedicarle su performance a su abuelo: "Hay alguien en el cielo a quien extraño mucho"

Lejos de ocultar las fuertes emociones que le recorrieron por el cuerpo cuando se lució con su interpretación ante los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Eve Romano rompió en llanto al recordar a uno de sus seres más queridos.

“Ay, no quiero llorar”, fue lo primero que atinó a decir la participante, a poco de hacer culminado su presentación donde entonó The Climb, el tema de Miley Cyrus. Y agregó, a flor de piel: “Cantando siempre me pasan cosas”.

“Este tema me gusta mucho desde muy chiquita. La letra es impresionante, habla de las voces que hay en nuestras cabezas cuando queremos llegar a ciertas metas y hay gente que te dice que no. Uno tiene que creer en uno mismo”, continuó con lágrimas en los ojos.

"Le agradezco mucho a mi familia que siempre está apoyándome. Y hay alguien muy importante para mí en el cielo que es mi abuelo, que lo extraño mucho". G-plus

LA REACCIÓN DE UN PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA TRAS ESCUCHAR LOS PIROPOS DE UNA JURADA

Además de apreciarse el talento arriba del escenario, en el estudio de Canta Conmigo Ahora suceden cosas que traspasan las críticas técnicas y los halagos a la calidad vocal con la que se lucen los participantes.

Así fue el caso de la cantante y actriz, Manu Perin, quien no dudó en piropear a Jonathan Risso y volcar sus sentimientos frente al resto de sus compañeros. Y tras escucharla, él no se achicó y sorprendió con su respuesta.

“Yo dije que (Jonathan) me parece un talentoso y un bello muchacho, pero me la banco”, se confesó Manu, ante los comentarios del resto de los jurados que la mandaron al frente en el programa de eltrece.

“Yo lo voté, pero la pasión no tiene que ver con la votación. Te voté porque me parece que tenés una hermosa presencia en el escenario”, agregó. Y el concursante cerró, sin titubeos: “Me hacés poner colorado. Dos palabras más y me enamoro”.