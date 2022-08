Una participante de Canta Conmigo Ahora cantó con Cristian Castro en el escenario y cumplió su sueño en vivo: "Me muero, es un placer para mí"

Luego de lucirse en el escenario de Canta Conmigo Ahora, Melody le hizo un pedido especial a Marcelo Tinelli con el objetivo de cumplir uno de sus máximos sueños: cantar con Cristian Castro, uno de los 100 jurados del programa.

“Quiero pedir una cosa nada más, Marcelo. Me encantaría cantar un pedacito chiquitito con Cristian porque lo veo que está muy lookeado como mi Ken. Sería un honor para mí que cante conmigo”, atinó a decir la joven, que se vistió como la muñeca Barbie para su interpretación.

“Es un placer, me muero. Amo lo melódico”, cerró, visiblemente movilizada por estar cara a cara frente al cantante, con quien entonó Por amarte así, uno de los grandes hits que supo popularizar el artista.

EL TIRRI REVELÓ QUIÉS ES EL MÁS SENSIBLE Y QUIÉN EL MÁS DIVO DE CANTA CONMIGO AHORA

En medio de la felicidad por ser uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Luciano “el Tirri” habló de cómo vive el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece y ahondó más en las personalidades de Cristian Castro y Alejandro Paker.

“Alejandro Paker es el más divo. Él llega dos horas antes y tiene toda la producción. La rompe. No es o parece el malo porque cuando da las explicaciones, los argumentos, entendés por qué no se levantó claramente cuando te lo explica. Es un tipo que sabe mucho”, comenzó diciendo el primo de Tinelli en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Cristian Castro es el más sensible del jurado. Él va a lo que le toca el alma, cómo vive lo que escucha. Todo lo del programa lo vive emocionalmente y se lo ve muy feliz, tal como él mismo lo dice. Es un fenómeno. De hecho, nos hicimos amigos”, cerró.