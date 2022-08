Una participante de Canta Conmigo Ahora llamó la atención al ingresar al estudio de una forma muy particular: "Es por cábala"

En medio de los nervios y la adrenalina que le generó presentarse en Canta Conmigo Ahora, María Fernanda recurrió a una cábala especial para lucirse en el escenario y sorprendió a todo el jurado con su llamativo ingreso al escenario.

La concursante dio tres saltitos en con un pie antes de aparecer frente a todas las figuras del programa de eltrece para interpretar el famoso tema Ahora te puedes marchar, y su gesto no pasó desapercibido.

“Es una cábala. Hubiera sido genial entrar y caerme, ya hubiese sido el colmo con todo lo que pasó hoy, chicos”, fue la respuesta que dio la participante cuando le consultaron a que se debía esa particular forma de entrar a escena.

Por último, en cuanto a su presentación, remarcó: “Mi nombre real es María Fernanda, pero mi nombre artístico es Jackie del rock. Actualmente vivo en Almagro, pero mi corazoncito quilmeño siempre está ahí. Me dedico a la música casi exclusivamente porque hace un par de meses me quedé sin trabajo, pero está buenísimo porque se me abrieron un montón de oportunidades como esta que es una locura”.