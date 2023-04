Una participante de Canta Conmigo Ahora impresionó a los 100 jurados con su increíble voz: "Se lo dedico a mi papá, mi mayor frustración fue haberlo perdido"

Si bien ya son muchos los participantes que demostraron su talento en la pista de Canta Conmigo Ahora, solo algunos lograron que los 100 jurados se levantes de sus sillas para darles su voto de confianza. Y en su caso, Chelzye fue una de las que logró tocar el corazón de todos los presentes con su talento.

Antes de salir a escena, la joven recordó a uno de sus familiares más queridos y que ya no está con ella: “Mi mayor frustración fue haber perdido a mi papá, me dejó en una depresión muy grande, tuve ataques de pánico y estuve mucho tiempo sin cantar”, se sinceró.

“Se lo dedico primero a él, que está siempre ahí, y a mi familia, mis amigos, a la gente que siempre me está apoyando”, agregó, antes de interpretar It’s all coming back to me now, el famoso tema de Celine Dion.

“Vengo a entregar mi corazón con esta canción, y se la dedico a mi papá, a los presentes y al enorme jurado de Canta Conmigo”, cerró, antes de que su performance le valiera la aceptación de todos los jurados.

¡Qué talento!

LA REACCIÓN DE RODRIGO TAPARI AL VER EL TALENTO DE UN PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA

Luego de que Pedro Ríos, el participante de Canta Conmigo Ahora que vino Corrientes para cumplir su sueño interprete Tanto amor (el famoso tema de Abel Pintos), Rodrigo Tapari no pudo creer el nivel de talento que se pudo apreciar en el escenario ¡y hasta se quedó con la boca abierta”

"¿Estás loco? ¿Cómo va a cantar así este hombre? ¡Tremendo! ¡Increíble! Yo te digo la verdad, este chico es puro talento de la cabeza hasta los pies”, comenzó diciendo el jurado al concursante que cosechó 97 puntos.

“A mí lo que me pasó es que quedé como hipnotizado y después verifiqué si lo había votado porque, a veces, es tanto lo que te gusta que te colgás de votar; pero sí, creo que apenas se encendió la luz lo voté", agregó.

. Disfrutalo y gracias por compartirlo con nosotros . Te felicito, Dios te bendiga y vamos adelante”, cerró Tapari, sin escatimar en halagos para Pedro, quien rompió en llanto al escucharlo.