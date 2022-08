Un participante de Canta Conmigo Ahora emocionó a Tinelli al contar su historia de vida: "Me hubiese gustado que mi viejo me vea al lado tuyo"

Después de desplegar su talento en el escenario y cautivar a la mayoría de los jurados de Canta Conmigo Ahora, Mariano Rodríguez emocionó a Marcelo Tinelli y todos los presentes al compartir su fuerte historia de vida.

“Marce, querido. Sigo a flor de piel. Mirá que no me suele pasar, pero debe ser la energía de toda esta gente hermosa y la majestuosidad de estar acá al lado tuyo”, atinó a decir el hombre de 42 años, oriundo de Lanús, al ver al presentador cerca suyo.

“No por nada nací y me crié con una familia que ponía la tele y, mientras comíamos, te mirábamos clavándote los alfajores. Pero estoy acá al lado tuyo y este momento no me lo saca nadie. ¡Gracias!”, agregó, a flor de piel.

“Ya me hiciste emocionar. Gracias, maestro”, respondió Tinelli, visiblemente conmovido por sus palabras. Y el concursante continuó con su relato: “Canto en bares y trabajo manejando un camión. Sufrimos en la época de pandemia y gracias a Dios no tuve pérdidas cercanas. Lo que sí hace poquito, en este año, se me fueron mi papá y mi mamá”.

“Me hubiera gustado que mi viejo me vea al lado tuyo. Mi vieja se me fue en Europa y es imposible viajar hoy en día, así que no la pude despedir. Es muy duro despedir a un papá y a una mamá. Pero acá estoy, es el día a día”, cerró Mariano.