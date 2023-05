El participante de Canta Conmigo Ahora que deslumbró al jurado con su look: "Yo soy esto y esta es mi esencia"

Nacho Silva es uno de los participantes que cumplieron su sueño de ser parte de Canta Conmigo Ahora donde, además de deslumbrar al jurado con su increíble talento, no pasó desapercibido con su look.

E indagado por Manuel Wirzt por este estilo con poncho y maquillaje fuerte en el rostro, que acompañó con un extravagante peinado y botas largas de taco alto, el joven se sinceró: “A los 7 años, con mi abuela, hurgando entre los discos que tenía conocí a Atahualpa y a Guaraní y me enamoré de esa música. Y como era inquieto en casa me mandaron a hacer teatro, danza clásica, guitarra, canto; y a los 14 años me enamoré de Marilyn Manson”.

“Yo cantaba folclore vestido de gaucho, pero me sentía disfrazado y no estaba cómodo con la pilcha gaucha que respeto y amo, así que dije ‘me voy a vestir como yo tengo ganas y voy a cantar igual’, y ahí salió esto”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Me muestro así desde los 15 años y tengo 32; o sea que hace 17 años lo hago porque lo amo, no es para llamar la atención y la gente diga ‘ay, qué lindo, qué raro que es’. Yo soy esto, y esta es mi esencia”.

CONMOVEDOR ANÁLISIS DE UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA

Si bien Vale Galarza no logró alcanzar el puntaje requerido para continuar de ronda en Canta Conmigo Ahora, la participante abrió su corazón frente a los 100 jurados y se mostró muy feliz de haber tenido esta oportunidad en el programa de eltrece.

“Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Valeria, todo el mundo me conoce como Vale Única y tengo 33 años”, comenzó diciendo la joven, antes de interpretar La última lágrima, la canción de Memphis La Blusera.

“Con una mano en el corazón, este momento lo vengo esperando de toda la vida y lo voy a disfrutar de la mejor manera, así que espero que todos ustedes canten conmigo”, agregó, antes de recibir tan sólo 49 puntos.

Por último, antes de despedirse, Vale cerró, a corazón abierto: “Honestamente, vengo a disfrutar el momento y a llevarme la experiencia de estar acá. Nunca jamás, vine con la intención de ganar ni de competir con nadie porque creo que todos tenemos el mismo derecho y estamos en la misma postura, así que con que ustedes todos ustedes acá, prestando un poquito de atención a una persona que la viene remando hace un montón, yo ya gané”.