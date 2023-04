"Parecés una mosquita muerta": sorpresiva devolución de un jurado de Canta Conmigo Ahora a una participante tras escuchar su performance

Si bien en su presentación Ruth Schwerthoffer pareció estar invadida por los nervios y la timidez, la participante de Canta Conmigo Ahora sorprendió en la pista con su performance y Gustavito, el cantante de Los Tulipanes, dio que hablar con su particular crítica.

“Mi nombre es Ruth, soy de José C. Paz y tengo el placer enorme de estar acá con ustedes y compartir este momento especial y único. Les traigo una canción y espero que la canten conmigo y la disfruten mucho”, comenzó diciendo la joven.

Sin embargo, tras escucharla entonar el famoso tema en inglés llamado Sway, el cantante fue contundente con su devolución: “¿Te puedo decir algo con mucho respeto? Parecés la famosa mosquita muerta”, lanzó.

Y aclaró, entre risas: “Entraste toda chiquita, con mucho respeto, y de golpe se prendió el play y salió una tremenda artista. Bailaste, dejaste todo, interpretaste de una manera tremenda, así que te felicito y te quiero escuchar de nuevo cantando en español, si se puede”.

En medio de los nervios y la adrenalina por mostrar su talento ante los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora en el día en el que debuta el programa con la conducción de Manuel Wirzt por eltrece, Fionna de Rosa abrió su corazón y compartió su historia de vida.

“Mi nombre es Fionna. Soy compositora, cantante y pianista. Vivo en Recoleta (CABA) y tengo 21 años”, se presentó la joven concursante, antes de salir al escenario para interpreta Lento, de la famosa artista Julieta Venegas.

Luego, habló de uno de sus familiares más queridos: “Mi papá me mostró la música que escucho hoy en día. Él me metió en el piano, en el canto, comedia musical. La música me acompañó toda la vida. Me acompañó en momentos muy felices y momentos muy tristes”.

"YO SOY MUY PEGOTA A MI PAPÁ Y EN UN MOMENTO A ÉL LE DIAGNOSTICARON UNA ESPECIE DE CÁNCER Y FUE AHÍ CUANDO ME AFERRÉ CIEN POR CIENTO A LA MÚSICA QUE ESCUCHAMOS JUNTOS Y ESO ME HIZO LLEVARLO MUCHÍSIMO MEJOR". G-plus

Fue entonces que Fionna lució su costado más sensible ante las cámaras: “Yo soy muy pegota a mi papá y en un momento a él le diagnosticaron una especie de cáncer y fue ahí cuando me aferré cien por ciento a la música que escuchamos juntos y eso me hizo llevarlo muchísimo mejor”.

“Ahora ya está mejor, está perfecto y está acompañándome. Voy a darlo todo, dar lo mejor y aprovechar esta hermosa oportunidad y posibilidad que me da la vida”, cerró, antes de cumplir uno de sus máximos sueños.