El papá de Camila Homs opinó sin filtro sobre el romance de su hija con José El Principito Sosa: "Somos los cornudos"

El rumor de romance entre Camila Homs y José "El Principito" Sosa se desató cuando los vieron a los besos en un boliche. Lejos de esquivar el tema, el padre de la modelo, Horacio Homs, opinó sin filtro sobre el affaire de su hija con el futbolista.

"La verdad Juan, que no sé nada de Camila y José, los padres somos los cornudos, los últimos en enterarnos, le mandé a Cami una nota que leí de esto y no me contestó", admitió el hombre en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

E hizo una contundente aclaración con respecto a la vida sentimental de su hija. "Uno como padre lo único que quiere es que ella esté feliz y si ella está feliz los padres estamos contentos y felices", dijo, muy tierno.

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Antes de cerrar, Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.