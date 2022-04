Pampito dio detalles sobre la salud de Chano en la previa a su internación: "No tendría que estar trabajando"

Luego de que se confirmara que Chano Charpentier está internado en una clínica en Entre Ríos y que será dado de alta el próximo sábado para que pueda estar presente en el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Pampito analizó el presente del cantante en Momento D.

“Estuve hablando con gente ultra allegada a Chano y lo que me cuentan es que la mamá estaba muy preocupada porque se supone que él habría vuelto a caer en su enfermedad, en su adicción”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de eltrece.

“Esto es algo que se venía diciendo hace un tiempo por sus presentaciones en los shows, por las andanzas que tenía en la noche y durante el verano se lo veía a cualquier hora de la madrugada en la costa con chicas, que eso no tiene nada de malo, pero confirman que la mamá estaba muy preocupada. De hecho, dio señales de esto en su cuenta de Instagram”, agregó.

“En el show que Chano hizo hace un mes en Ituzaingó no se podía mantener de pie. Me parece que el casamiento de Lanata es el lugar más sano donde el cantante podría ir, pero no debería estar trabajando”, cerró el periodista, tajante.