Pampito criticó a More Rial por su polémico mensaje contra la Negra Vernaci: "Fue muy berrata, un golpe bajo"

Pampito criticó fuerte a Morena Rial, quien generó polémica con el desafortunado mensaje que le dedicó a Elizabeth Vernaci, a pocas horas de que Jorge Rial y La Negra protagonizaran una escandalosa discusión en la vereda y pasillos de C5N.

"Fue muy berreta lo que puso Morena. Ella se maneja en unos ámbitos muy... Fue muy berreta. ¡Meterse con eso!", dijo el panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), luego de que Estefi Berardi leyera el posteo en Instagram de la hija de Rial.

"¡Seguro que tomó mal cortada y por eso la violencia contra mi papá!", escribió Morena en su red social.

Acto seguido, Pampito continuó fuerte contra la joven: "Si eso fuese real, es una enfermedad. Meterse con eso es tan antiguo".

"¡Es Rial!", acotó Carmen Barbieri. Y el panelista reafirmó lo dicho: "Me perece berretísimo lo que hizo, un golpe bajo. Podés defenderlo de otra manera".

FUERTE TWEET DE JORGE RIAL CONTRA MARCELA TAURO POR CONTAR SU PELEA CON LA NEGRA VERNACI

Jorge Rial disparó sin piedad contra Marcela Tauro, luego de que su excompañera de Intrusos contara su escandalo pelea con la Negra Vernaci en TV.

"No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien", sentenció Jorge, letal con Tauro.