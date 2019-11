Pampita, tras la versión de internas entre sus amigas en su despedida de soltera: "No había un chat paralelo"

El 31 de octubre, Pampita (41) tuvo se despedida de soltera, ante la inminente boda con Roberto García Moritán (42). La temática elegida por la novia y sus amigas fue Halloween, pero muy sexy. El festejo comenzó en el Hipódromo de Palermo y concluyó a puro baile en Tequila.

Dentro de las numerosas amigas famosas de Carolina que dijeron presente estuvieron Puli Demaría, Gege Neumann, Barby Franco, Sole Ainesa, Julieta Novarro, Julieta Kemple, Soledad Villarreal, Angie Balbiani y Rocío Guirao Díaz, quienes además de divertirse habrían protagonizado algunas internas que resonaron en los medios. Por ejemplo, Angie Balbiani manifestó haberse sentido excluida de una parte de la celebración.

Al tanto de las diferencias entre el grupo íntimo de la modelo, el notero de Intrusos encontró a Pampita en el recital de Tini Stoessel y le preguntó por el tema.

"Había un chat y todo el mundo sabía donde se juntaban y la que quería podía ir. No había un grupo selecto, con un chat paralelo. Es una pena que se digan esas cosas". G-plus

-Se habló de dos grupos, de internas entre tus amigas. ¿Qué paso?

-No es verdad, no pasó nada. Todo muy bien.

-¿Es cierto que hubo dos despedidas, una con más glamour y otra…?

-No lo puedo creer.

-¿Cómo la pasate?

-Muy bien, todo re lindo. Las chicas se portaron bárbaro. Organizaron esto con mucho cariño. Fue una despedida inolvidable.

-Se habló mucho de las internas entre tu grupo de amigas. ¿Hay un grupo de divinas y otro de populares?

-Qué feo que hagan eso. Primero porque ya estamos grandes para hacer ese tipo de cosas y además no es verdad, porque había un chat y todo el mundo sabía donde se juntaban y la que quería podía ir. No había un grupo selecto, con un chat paralelo. Es una pena que se digan esas cosas. ¡Somos gente grande!

-Se dijo que a Angie (Balbiani) la dejaron de lado.

-No, no es verdad. En el chat decía la dirección en dónde se juntaban y la que quería iba directo al lugar o a la previa. No pasó nada. La pasamos todos espectacular.