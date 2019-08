Desde que Pampita y Florencia de la Ve protagonizaron una duro intercambio después de que la jurado aseguró que necesitaba “un macho” en la coreografía que hizo en el Súper Bailando, Gabo Usandivaras y la capocómica criticaron su devolución y los términos que utilizó. Ya de regreso de sus vacaciones, la animadora de Pampita online hizo su descargo.

“Primero, yo no sabía que la palabra ‘macho’ estaba tan estigmatizada, es la verdad. Muchas veces les digo a los participantes ‘sacá esa perra de adentro’ o ‘te quiero ver más mujerota’. No sabía que ‘macho’ era casi una mala palabra, lo descubrí ahora con esta repercusión de mi opinión sobre el baile”, empezó diciendo Carolina.

"La palabra ‘macho’ les dolió y sinceramente no sabía que podía lastimar porque sino no la hubiera dicho. Es obvio que no me expresé correctamente, no quería que me malinterpreten". G-plus

“Lo que han en su vida sexual, en sus cuatro paredes, no me importa nada. No me importa meterme en la previa de los participantes en cosas que les está pasando. Yo solo opino del baile. No me considero para nada una persona homofóbica”, enfatizó, para terminar remarcando la buena relación que mantenía hasta el momento con Florencia.

"Me había quedado mal y a la mañana siguiente, porque no la vi bien a Flor tampoco, le mandé un mensaje y le dijo ‘Flor, me dio pena que te vayas así, pasame un teléfono, lo charlamos entre nosotras’". G-plus

“Estuve en el casamiento de Flor de la Ve festejando ese día, compartiendo con ella su boda, tengo muchísimos amigos y cada uno elige la vida sexual como le parece y los apoyo incondicionalmente. No tengo prejuicio sobre nada de lo que cada uno elija”, remarcó. “La palabra ‘macho’ les dolió y sinceramente no sabía que podía lastimar porque sino no la hubiera dicho. Lo dije con naturalidad porque era una opinión de baile. Hablé de qué podía ayudar para que Flor se luzca. Es obvio que no me expresé correctamente, no quería que me malinterpreten”, expresó.

"Escuchó el mensaje, no lo respondió y yo después me fui de vacaciones. Luego la vi en todos los programas diciendo ‘no espero nada de ella’ pero yo le había mandado un mensaje". G-plus

También la modelo contó cómo intentó limar asperezas con la conductora de Flor de tarde, sin éxito: “Me había quedado mal y a la mañana siguiente, porque no la vi bien a Flor, le mandé un mensaje y le dijo ‘Flor, me dio pena que te vayas así, pasame un teléfono, lo charlamos entre nosotras’. Es lo que haría en cualquier situación donde alguien esté incómodo. Quiero resolverlo, no me gusta que quede picando. No me hago la que no pasó nada. Escuchó el mensaje, no lo respondió y yo me fui de vacaciones. Después la vi en todos los programas diciendo ‘no espero nada de ella’ pero yo le había mandado un mensaje donde le decía ‘charlemos, me malinterpretaste, estoy a disposición de que te luzcas’”, reveló.

Más sobre este tema Florencia de la Ve, picante tras su discusión con Pampita: "No espero nada de ella; esto acaba de comenzar"

“Incluso en un momento le dije ‘vos sabés que yo no tengo mala intención y que no soy homofóbica’”, dijo Pampita, al tiempo que se lamentaba por no haber podido comunicarse con Florencia. “La conozco desde hace muchos años a Flor. La he visto en todos los eventos, fui a su casamiento, conozco a sus hijos, a su marido, tenemos amigos en común. No costaba nada decir ‘sí, hablemos’. Yo la llamo y aclaramos entre nosotras todo en un dos segundos”, finalizó Pampita. ¿Se reconciliará con Flor de la Ve en la pista de ShowMatch?