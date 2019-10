Pampita: "Si mis hijos y los de Roberto no hubieran estado contentos con la relación, jamás habríamos tomando la decisión tan fuerte de casarnos"

Dentro de un mes y medio Pampita (42) volverá a pasar por el Registro Civil y en una nota con Siempre Show (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 20 horas), se mostró feliz por lo que viene y contó cómo tanto sus hijos como los de Roberto García Moritán (42), Santino (14) y Delfina (12), fruto de un anterior matrimonio con la empresaria inmobiliara Milagros Brito (42), apoyaron la decisión.

“Mis hijos son mi prioridad absoluta y los hijos de Roberto también son su prioridad absoluta. Si ellos no nos hacían este camino fácil, si las cosas no fluían, si no estaban contentos con esta relación, jamás hubiéramos tomado una decisión tan fuerte y tan trascendental para todos”, aseguró Carolina, mamá de Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (4).

“Roberto nos conquistó a todos muy rápido. Todo se acomodó para las cosas salieran bien”, remarcó Pampita sobre su decisión de dar el “sí” con el empresario gastronómico.

Además, la jurado del Súper Bailando destacó la sorpresa que le dio su pareja: “Mis cuatro mejores noches fueron las de los nacimientos de mis cuatro hijos y esta entra seguramente en el puesto cinco, porque fue una noche muy especial, de mucha alegría y muy consciente de que iba a cambiar nuestras vidas de ese momento en adelante”, se sinceró, enamoradísima.