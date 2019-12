Pampita reveló la única condición que pondría para tomar un café con su exniñera: "Quiero que se retracte"

El sábado 14, Pampita fue blanco de una grave denuncia mediática y judicial. Viviana Benítez, la exniñera de su hijo menor, Benicio, fue a Crónica TV y denunció a la modelo de "hostigamiento y maltrato psicológico". Además, enumeró delicadas situaciones que habría vivido trabajando en el hogar de Carolina, desde el 2014 hasta pocos días atrás.

"Perdí dos embarazos por estrés. Me hice mil chequeos y no tengo nada", dijo Viviana, endilgándole cierta responsabilidad a lo transitado siendo empleada de Pampita.

Impactada por la denuncia, la conductora de Pampita Online se defendió de las acusaciones de Benítez, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias en la justicia y remarcó que esta situación la vive con mucha angustia porque consideraba a Viviana como una amiga.

"Si ella dice 'me me equivoqué, no sigo con esta causa', esto quedaría ahí. Yo no quiero vengarme de su maldad. Yo quiero que quede claro cómo soy como ser humano". G-plus

"Con todo el dolor que te potencia para hacer esta demanda, ¿qué le vas a pedir (a Viviana) para subsanar esta situación?", le preguntó Hernán Drago a Pampita, en su rol de panelista invitado a su programa. Y ella contestó: "Primero, que se retracte públicamente. Es lo único que quiero, que se retracte. A mí me dicen 'duran años estas cosas'. A mí no me importa, porque a mí me duele que mienta, me duele que diga que soy mala empleadora, me duele que diga que perdió un embarazo por mi culpa, me duele que diga que soy mala pagadora, porque para mí el honor de una persona es muy importante. A mí no me vas a ver haciéndole daño a alguien que quiero, nunca, jamás".

Ahondando en el tema, el modelo puntualizó: "¿Vos te sentarías a tomar un café con ella y le dirías 'mirá, si salís a pedir públicamente unas disculpas, eso quedaría ahí’?". Con seriedad y seguridad, Pampita le respondió: "Obvio que quedaría ahí. Si ella dice 'me me equivoqué', no sigo con esta causa. Sí, esto quedaría ahí. Yo no quiero vengarme de su maldad. A mí no me sirve. Yo quiero que quede claro cómo soy como ser humano, porque no quiero que le quede a nadie la duda y porque tengo las pruebas para demostrar lo que digo".