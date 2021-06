Pampita mostró el anillo que García Moritán le regaló para el final de su embarazo: "Aquí estaré, acompañada por mi amor"

Hace algunos días, Pampita anunció su intención de quitarse el anillo de compromiso porque “no le entraba más” y le estaba doliendo el dedo, que se le hinchó debido a su estado de gestación. Este lunes, la conductora mostró en el inicio de su ciclo de Net TV que su marido, Roberto García Moritán, le fabricó con mucha maña una sortija para transitar las últimas cinco semanas de embarazo.

Este lunes, la modelo comenzó Pampita Online mostrando su look como hace habitualmente, y no dejó pasar la oportunidad de lucir frente a cámara “un anillo muy especial que le hizo Robert”. “Como no me anda más el anillo, me dijo ‘Te doy el mío’. Yo dije ‘¡No, señor! Ese no se saca con nada”. Es que yo ya tengo acá la prueba de que esto fue consumado”, dijo la conductora señalando su pancita de ocho meses.

Pampita explicó cómo confeccionó su marido la “joya” que lucía en su dedo anular izquierdo. “Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas cinco semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor”, concluyó ella, radiante, frente a cámara.