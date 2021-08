Pampita habló de sus ganas de tener otro hijo con García Moritán: "Me encantaría tener un varón con Robert"

Aunque hace solo dos semanas Pampita dio a luz a Ana, su esperadísima hija con Roberto García Moritán, la felicidad se renovó en su casa y ya se habla de que la pareja quiere tener un nene en su familia multitudinaria.

“¡No, no! Por ahora estamos muy bien. Sí hacemos chistes con respecto al varoncito, porque obviamente me encantaría tener un varón con Robert, pero no es algo que estemos planeando”, aseguró la animadora a Implacables, luego de que su marido había bromeado con la posibilidad.

“Estamos disfrutando de este momento. Hace muy poquitos días vino Ana a nuestras vidas y no sabemos si vamos a tener más hijos. Es un chiste interno que nos hacemos, pero no sabemos si vamos a abrir la fábrica de vuelta”, dijo, risueña sobre la posibilidad de seguir agrandando su familia numerosa.

Con humor, el empresario había hablado del plan de tener un nene con la conductora. “Caro quiere ahora un varón, yo también lo quiero pero voy a poder pensar mejor si puedo dormir un par de meses...", había aseverado en Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).