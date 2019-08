El 23 de julio, Pampita protagonizó un acalorado cruce con Florencia de la Ve y Gabo Usandivaras en el Súper Bialando, luego de evaluar su baile y manifestar que le hubiera a gustado ver al lado de la capocómica a un "machote".

Además de remarcar que el bailarín siempre repite el mismo registro, más cercano a lo femenino.

"Me faltó el rol de Gabo de machote. Siento que él repite un poco el registro y para mí, a Flor le hace falta un compañero para darle a ella la posibilidad de esa pareja hot y sensual. Lo estoy extrañando, necesito que Flor tenga al lado el rol de macho para que ella sea la mina diosa, bomba. En todo esto que es sexy y erótico, quiero ver a Flor que me transmita que hay fuego con el compañero", dijo concretamente la jurado. Al instante, De la Ve y Usandivaras la tildaron de prejuiciosa y homofóbica.

"No sabía que la palabra 'macho' estaba tan estigmatizada. Yo digo mucho 'la mujer que hay adentro, la perra, la potra'. No sabía que esa palabra causaba esas cosas". G-plus

Recién llegada de sus vacaciones en Ibiza, Pampita le puso el pecho al tema, contó que le mandó un mensaje a Flor para aclarar los tantos y aseguró que en ningún momento opinó de la sexualidad de los participantes, sino que analizó estrictamente el baile.

"Lo que tenga que hablar me encararía hablarlo con ellos, más que en la tele. Cuando quiera, Flor que me llame y lo charlamos entre nosotras. Yo le mandé un mensaje al día siguiente, le sugerí que hablemos para que no se malinterpreten las cosas, porque lo que dije no fue lo que ellos interpretaron", dijo la top en nota con Los Ángeles de la Mañana.

Y la notera, Maite Peñoñori, puntualizó: "¿La palabra 'macho' fue lo que desató todo?". Ante esa concreta consulta, Pampita se refirió al empleo de ese término: "No sabía que esa palabra estaba tan estigmatizada. Yo digo mucho 'la mujer que hay adentro, la perra, la potra'. No sabía que esa palabra causaba esas cosas, lo descubrí ahora".

Consultada sobre si le molestó que la traten de "ignorante" en los temas de género o que no había entendido la propuesta, la jurado del Súper Bailando agregó: "No, no me molestan esas cosas porque sé muy bien cómo soy, cómo me manejo, y sé el respeto que tengo con todo el mundo. Además, yo nunca hablo de la vida personal de nadie y el archivo lo demuestra. A la hora de las devoluciones me fijo solamente en lo coreográfico, nunca en la vida personal, menos en la sexualidad de los participantes... Yo hablo del baile, puedo estar equivocada o en lo correcto, pero digo lo que me parece. Después si ellos lo interpretan para otro lado, ya no me corresponde, porque yo sé que estaba hablando del baile".