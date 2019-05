Pampita explicó por qué no habla de Blanquita tras quebrarse con Maru Botana: "Nunca me siento cómoda compartiendo mis cosas"

Esta semana se vivió un momento sumamente conmovedor en Pampita Online con la visita de Maru Botana, quien protagonizó una charla muy emotiva con Pampita sobre las muertes de sus hijos Facu y Blanca. Por primera vez, la top se mostró quebrada en televisión y sus panelistas debieron contenerla porque no podía continuar con la nota.

Entrevistada por Confrontados, Pampita contó cómo vivió la charla con Maru: “Siempre que estoy con Maru nos emocionamos, obviamente. Cuando nos encontramos en algún evento siempre está ese abrazo y esa conexión que tenemos las dos’’.

Sobre el encuentro con Botana en Pampita Online, aseguró: “Son cosas espontáneas, que no están planeadas, que surgen de repente. Yo, en lo particular, siempre elijo no hablar. Maru lo vive de esa manera y me encanta que lo pueda expresar así y dio un montón de mensajes y consejos lindísimos’’.

Cuando la cronista le preguntó si siente que la charla le sirvió para poder hablar en algún momento de la muerte de su hija, Pampita reflexionó: “Sí, uno no sabe los procesos a qué te llevan. Tiene que ver también con la cantidad de años que uno va transitando el proceso personal. La veo a ella súper dispuesta a hablar, lo hace con mucha naturalidad y con muchas cosas lindas para decir. Me parece bárbaro”.

"En lo personal, nunca me siento cómoda compartiendo mis cosas, me lo guardo para mis íntimos y es cómo decidí transitarlo" G-plus

Y explicó por qué no habla públicamente de Blanquita, su hija con Benjamín Vicuña, que murió en septiembre de 2012 a los 6 años: “Yo, en lo personal, nunca me siento cómoda compartiendo mis cosas, me lo guardo para mis íntimos y es cómo decidí transitarlo”.

¿Qué sintió cuando llegó a su casa y se reencontró con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio? “Siempre vivo los programas con mucha emoción y la llegada a casa es con mucha alegría por estar haciendo algo que me hace bien. Mi familia es mi orgullo más grande y lo que más me llena de fuerza y motor para transitar la vida”, cerró Pampita.

