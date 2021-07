Pampita dio a luz a su hija y se conoció el significativo nombre de la beba: "Se llama Ana, es el primer nombre de Carolina"

La dulce espera de Pampita y Roberto García Moritán llegó a su final. Como habían previsto los médicos, este 22 de julio, a la mañana, nació la primera hija en común de matrimonio y de la mano del feliz nacimiento se reveló el significativo nombre de la criatura: Ana.

"Tengo el nombre de la hija de Pampita. No sé si contarlo, no sé sí corresponde decirlo. Es el que me incliné yo. Está en la lista de los cuatro que dijimos: 'Luz, Paz, Ana y Julia'", comenzó diciendo el Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana, jugando con el misterio.

Sin embargo, al advertir que ya se había filtrado en las redes sociales, el conductor lo anunció en TV: "Ya está en Twitter. Así que lo voy a decir: 'Se llama Ana'. Es el segundo nombre de Carolina. Bienvenida a este mundo, Ana", aseguró el conductor sobre el nombre, que en realidad es el primer nombre de Ana Carolina Ardohain, el verdadero nombre de Pampita.

Menos de veinticuatro horas atrás, Pampita había ido al Sanatorio Otamendi para hacerse un control y un monitoreo y esto le decía a Intrusos sobre el nombre que le pondría a su hija: “Los nombres que tenemos anotados, nos gustan a los dos. Puede ser cualquiera de esos. No es un nombre compuesto porque lleva los apellidos de los dos. Va a tener tres apellidos”.

¡Bienvenida al mundo, Ana García Moritán Ardohain!