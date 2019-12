Pampita contó el secreto detrás de sus súper looks en su luna de miel parisina: "Me prestaron toda la ropa de una campaña de invierno que hice"

La luna de miel de Pampita quedó registrada en las decenas de fotos que ella y su marido Roberto García Moritán compartieron a través de sus redes sociales. En el primer programa de Pampita Online tras su regreso, la conductora terminó revelando cómo consiguió estar siempre de punta en blanco con sus looks.

Puli de María, su amiga, le preguntó a Carolina si se había llevado una valija enorme, pero todo se trato de un canje: “Yo había hecho la campaña de una marca que represento y era toda la campaña de invierno. Les dije ‘¿me prestan todo que me tengo que ir de luna de miel?’ y me prestaron seis abrigos”, reveló.

"Todos los looks me los hizo mi estilista para la campaña. ¡Yo estaba vestida igual que en la campaña! Ella me preparó todo con bolsitas que decían ‘martes’, ‘miércoles’, ‘jueves’". G-plus

La estilista de Pampita, Mechi Ugarte fue la encargada de organizarle su ropa día por día como si se tratara de un evento de prensa: “Todos los looks me los hizo Mechi para la campaña. ¡Yo estaba vestida igual que en la campaña!”, contó, divertida, mientras su amiga le aseguraba que creyó que había viajado “con un baúl”. “Mechi me preparó todo con bolsitas que decían ‘martes’, ‘miércoles’, ‘jueves’”, confesó. ¡Todo organizadísimo!