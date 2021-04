Pampita contó que Benjamín Vicuña no le dio aún autorización para que sus hijos participen en su reality: "No tuvimos esa conversación"

Un reality show, al estilo de los que protagonizó Kim Kardashian, se centrará en el embarazo de Pampita. La conductora fue tentada por Viacom para mostrar la etapa final de su dulce espera antes de la llegada de su hija. En una nota con Implacables la animadora habló del proyecto y se refirió a si Benjamín Vicuña le dio el “ok” para que sus hijos también estén.

“Estamos en conversaciones. En realidad, si se llega a hacer, va a ser un reality más enfocado en mi embarazo. Ojalá se pueda dar”, aseguró Carolina, quien reconoció que estaban teniendo problemas con la grabación por los protocolos del coronavirus. “Estamos tratando de organizarlo de la manera en que se pueda hacer y ojalá se pueda realizar, pero todavía no hay novedades”, aseveró.

“¿Benjamín, el papá de los chicos, aprobó esto firmando un contrato?”, indagó la cronista del ciclo sobre una versión que circuló, pero la animadora la puso en duda. “En realidad, como no sé si se va a hacer, no tuvimos esa conversación. De todas formas, el reality está centrado en mi embarazo, no en el resto de la familia”, afirmó. Sin embargo, en el ciclo pusieron en dudas sus palabras.