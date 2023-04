Pampita compartió en Pascua un conmovedor mensaje sobre Dios: "Me agarró la mano cuando más lo necesitaba"

Emocionada por haber pasado Pascua en familia, Pampita compartió una conmovedora reflexión remarcando lo mucho que Dios la ayudó en los momentos más difíciles de su vida.

Más sobre este tema Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, rompió su primer huevo de Pascuas en familia

La conductora de El hotel de los famosos 2 contó muy dulce que aferrarse a su Fe le enseñó a sonreír y agradecer las pequeñas cosas de la vida, centrándose en lo lindo a pesar de las tristezas.

La conductora de El hotel de los famosos 2 contó muy dulce que aferrarse a su Fe le enseñó a sonreír y agradecer las pequeñas cosas de la vida. G-plus

Es importante remarcar que Pampita, que perdió a su hija Blanca en 2012, es muy creyente. Una vez al año, camina hacia la Virgen de Luján con su familia y mejores amigas.

CONMOVEDOR MENSAJE DE PAMPITA SOBRE DIOS

"Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá. Que su murió a los 33, que si murió a los 36. Que cuántos esclavos, que cuántos panes y pescados...".

Más sobre este tema La poderosa carta que le salió a Guillermina Valdés en una tirada de Tarot: La Justicia

"A mí me agarró la mano cuando más lo necesitaba. Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y soltar. Me enseñó a quererme con ganas. A querer al que tengo al lado. Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo".

"Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero, y para perdonar primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien pero que actúe bien a pesar de todo. Hasta me dejó aprender de otros maestros sin ponerse celoso. Porque es de necios no escuchar a todo el que hable de amor".

"Me enseñó que solo vengo por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir mi luz conociendo mi sombra, que disfrute, que ría, que valore, y que él siempre va a estar en mí... Que aunque dude y tenga miedo, confíe ya que esa es la Fe, confiar en él a pesar de mí. Se llama Jesús. Felices Pascuas", expresó Pampita, muy dulce.