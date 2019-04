A un mes de confirmar su noviazgo con Mariano Balcarce, Pampita se muestra súper enamorada del empresario y así se lo contó a Implacables en una entrevista: “Estamos re bien”, aseguró.

Al ser consultada sobre si sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña ya conocían a su nuevo novio, la top confirmó que se los había presentado.

Entonces, el cronista le mencionó la gran relación que tenían sus niños con su exnovio, Pico Mónaco: “¿Cómo es la relación con ellos? Porque me imagino que también estaban encariñados con Pico. Viste cómo es el cariño no es que decís ‘bueno, chicos, no lo quieren más a Pico, viene otro’. Debe ser complejo”.

"Los chicos me ven feliz, contenta y a ellos les gusta ver a su mamá bien. Ya me han visto tristes en otras ocasiones" G-plus

Sin perder la sonrisa pero un tanto incómoda, Pampita respondió: “Me separé en mayo del año anterior. Habían pasado diez meses casi... No sé, ya había pasado bastante”.

Y se explayó sobre cómo viven sus hijos el noviazgo con Mariano: “Los chicos me ven feliz, contenta y a ellos les gusta ver a su mamá bien. Ya me han visto tristes en otras ocasiones, porque uno cuando está mal, está mal en cualquier ámbito a pesar de que como mamá siempre tratas de ponerle onda y que te vean lo mejor posible. Pero ahora me ven súper contenta”.

El último fin de semana, Pampita y Balcarce se mostraron como una verdadera familia ensamblada en el Lollapalooza, a donde asistieron con los tres niños de la top y la hija del empresario.