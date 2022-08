Paloma Angione, la participante que hizo llorar a Marcelo Tinelli en Canta conmigo ahora

Desde hace una semana, los participante de Canta conmigo ahora desfilan ante el jurado mientras generan emociones entre sus 100 integrantes, en el público e incluso en Marcelo Tinelli, que este miércoles no pudo contener las lágrimas frente a Paloma Angione.

Paloma llegó desde Bragado y con apenas 18 años conmovió a todos los presentes en el imponente estudio Baires con una imponente versión de Marinero de luces de Isabel Pantoja con la que demostró tanta o más fuerza que la legendaria cantante española.

Paloma contó que se dedica a la música desde que tenía 9 años ya que es algo que le gusta y la motiva a seguir y a disfrutar de la vida, tras perder a su papá cuando era muy pequeña.

“Les agradezco a mis papás porque siempre en mi casa, un domingo cuando mamá limpiaba la casa o en una vuelta al centro los viernes, había música. Además, lo siento como mi contención, porque me sienta como me sienta, si estoy feliz, triste, enojada o con cualquier otra emoción, la tengo que escuchar para descargarme, para tranquilizarme o festejar”, explicó Paloma.

PALOMA, LA JOVEN DE 18 AÑOS QUE DESCOLLÓ CON SU TALENTO EN CANTA CONMIGO AHORA

“Estoy trabajando de niñera, y también estoy en un coro de mi ciudad. Fusiono el canto con mi trabajo porque al bebé que cuido le canto para dormir”, contó Paloma, que tiene a Bad Bunny como referente musical aunque también se confesó fan de Ricardo Arjona, Franco de Vita, Emilia Mernes, Shakira, Karina, Chano, Calamaro, y Julieta Venegas, entre otros.

Paloma explicó que no se deja llevar por la frustración, sino que siempre “intenta hasta que le salen las cosas. “Trato de entender que a veces por ahí todo no se puede, siempre y cuando no lo intentes, se trata de eso, me gusta desafiarme a mí misma y ponerme obstáculos, para poder superarme y ser mejor siempre”, reveló.

“Mi mamá tiene una grabación de mi papá tocando la guitarra y cantándome su canción favorita, que me emociona y me hace estar en ese lugar donde me sentía tan única y amada, también cuando bailaba con mi hermana las canciones de Panam y Floricienta”, agregó Paloma.

PALOMA SORPNREDIÓ AL JURADO DE CANTA CONMIGO AHORA Y SE CONVIRTIÓ EN LA REVELACIÓN DE LA SEMANA

“Siempre pienso que, si tendría que quedarme en un lugar para siempre, sería ahí, con mi papá en un abrazo, con mi hermana cantando una canción, con mi mamá en un mimo, o con mi abuelo en una risa. Sigo siendo muy feliz ahora a pesar de que algunas personas no estén físicamente, pero de eso se trata la vida, y sé que están guiándome constantemente, y que me van a ayudar en este camino de la música que tanto disfruto”, le contó la joven a la producción del ciclo.

Durante su performance, Marcelo Tinelli se mostró muy conmovido al escuchar la voz de la joven, y tuco que limpiarse las lágrimas que corrían por sus mejillas y lo mismo ocurrió con la jurado Kaori cuando entonó el tango Naranjo en flor.

“Me encanta cuando un cantante castiga”, le dijo Cristian Castro, en tanto que el Puma Rodríguez señaló que “desde que entró al escenario, notó una luz intensa que iluminó el escenario”.

Finalmente, la participante obtuvo un contundente puntaje de 97 y quedó así a la cabeza en la competencia semanal.