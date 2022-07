La palabra de Alicia, la mujer que creía ser hermana de Carmen Barbieri, tras dar negativo su ADN

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a vierns 10 hs) le anunciaron a Carmen Barbieri, con sobre en mano del estudio que se realizó, que no era hermana biológica de Alicia, una mujer que apareció buscando su identidad y sospechaba que podía ser hija de Alfredo Barbieri.

En A la tarde, quienes habían hecho público el caso, tuvieron la palabra de la señora. “Yo no busco, esa es la verdad. Jamás lo hice. Alguien lo hizo por mí y no fui yo”, señaló en un mensaje que leyó Débora D’Amato, acerca de si iba a continuar buscando a quien es su padre.

“Es cierto. Alicia no estaba buscando. Tuve la punta de una persona que me contó su historia. Me comuniqué por eso y ella no quería. Estuvimos más de un mes y medio. Ella no tenía miedo al resultado, tenía miedo del escarnio público, a estar en el ojo de la tormenta y que se haga un show de su ADN”, contó la panelista.

"Carmen se portó muy bien. Se portó como debía hacerlo. Jamás se negó. De ahora en más voy a continuar disfrutando lo mucho que me dio la vida". G-plus

LA REACCIÓN DE LA MUJER QUE CREÍA SER HERMANA DE CARMEN BARBIERI TRAS ENTERARSE DEL RESULTADO DE ADN NEGATIVO

“Ya está. Ya pasó, terminó para mí. Quiero vivir en paz”,fueron las duras palabras de Alicia, quien contó que durante 60 años su abuela le contó que su padre era el capocómico.

Más sobre este tema Carmen Barbieri reveló en vivo el resultado de ADN con Alicia, su supuesta hermana

“Ella vivió todo de una manera muy alterada. Además de su angustia, de forma paralela, tenía un montón de problemas graves que tuvo que ir sorteando y resolviendo, incluido el fallecimiento de una persona muy joven en su vida. Vivió momentos muy duros”, aseveró Débora, sobre cómo llegó el caso a ella.

Más sobre este tema Carmen Barbieri y su supuesta hermana dieron emocionadas su primera nota juntas: “Nos mirábamos y llorábamos"

Mientras que la mujer destacó la actitud que tuvo la actriz para esclarecer su identidad. “Carmen se portó muy bien. Se portó como debía hacerlo. Jamás se negó”, aseveró. “Voy a continuar disfrutando lo mucho que me dio la vida. Mis hijos, una hija del corazón, nietos, bisnietos y sobre todo, el mejor compañero que me pudo regalar la vida. De verdad, gracias por todo”, concluyó.