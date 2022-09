Pablo Layús fulminó a China Suárez por su declaración de amor a Rusherking y bancó a Benjamín Vicuña

El súper romántico posteo que China Suárez le dedicó a Rusherking en Instagram desató polémica, y Pablo Layús lanzó un fuerte cuestionamiento a la actriz.

"¿Qué necesidad tiene ella de hacer eso sabiendo que su ex es Benjamín Vicuña y otros famosos más?", planteó picante el panelista de Intrusos sobre la madre de Magnolia y Amancio Vicuña, y Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré; y que además salió con David Bisbal y Nacho Viale.

De inmediato, Marcela Tauro replicó explosiva: "Bueno, por ahí la China se lo está dedicando a Benjamín. ¿Y por qué no se lo puede dedicar si quiere?".

Al final, Florencia de la ve abonó la teoría de Pablo Layús y agregó que le "da que desconfiar" sobre la plena felicidad que China Suárez manifiesta en redes sociales por su noviazgo con Rusherking.

QUÉ DECÍA EL POSTEO DE CHINA SUÁREZ PARA RUSHERKING

En una conmovedora declaración de amor, China Suárez explicó con lujo de detalles por qué estaba enamorada de Rusherking, y muchos lo vieron como un palito por contraste para Benjamín Vicuña y sus otros ex.

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien", arrancó.

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme", cerró China Suárez.