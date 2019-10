Pablo Echarri y un sincericidio paternal: "Que tus hijos no quieran ver nada de uno, es un golpe al ego"

Con sus 50 primaveras recién cumplidas, Pablo Echarri se confesó en el diván de Cortá por Lozano, y reflexionó sin pruritos sobre su rol como padre y actor. Sentado ante Verónica Lozano, el protagonista de Atrapa a un ladrón se sinceró: “Yo tuve a mis hijos a los 34 años, era joven. Cuando llegó Morena no sé si estaba tan consciente, creo que estaba más enganchado con cosas que quería lograr en mi vida. Me repartía entre la fascinación de tener a mi hija, pero también tenía un componente muy fuerte de personalismo. (...) En algún momento pensé que lo que aportaba a la familia era el sostén económico y me fui dando cuenta de que no era así”.

Más tarde, Pablo habló de Morena (16) y Julián (9), sus hijos fruto de su matrimonio con Nancy Dupláa (49) y expresó entre risas los sentimientos encontrados de que los chicos no se interesen por sus trabajos artísticos: “Sentir que tus hijos no ven nada de lo que hacés, y que no quieran ver nada ni les importe, es un golpe al ego. Me dicen, ‘no me importa lo que hacés vos, papá. Si lo hacés vos no lo quiero ver’. Después uno entiende que tienen razón, que debe ser así, uno se acomoda y se relaja. Ahora tendré que hacer algún programa infantil, o de adolescentes, sobre todo, para que los pibes me conozcan un poco más”.

Por otra parte, Pablo Echarri renegó de su pasado "cuando me creía una estrella" y delegaba hasta las tareas más simples. Y justificó su cambio de actitud: “Hay que estar presente y no ser una entelequia o un holograma que parece un padre, pero no lo es”.