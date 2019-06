La visita de Pablo Echarri (49) a Cortá por Lozano hizo que charlen con Verónica Lozano sobre cómo es su relación con las nuevas tecnologías. Así el actor aseguró que era “larguero” para mandar mensajes por WhatsApp y terminó haciendo un divertido reclamo a Nancy Dupláa (49) por su relación en Twitter.

“Me likea poco. Sabés que este tema no lo hablé con ella, es más, no se si en algún momento me likeó. Es una indiferencia twittera”, lanzó, con mucho humor. “Es que ella dice ‘es tan bonito y no lo voy a elevar más’”, comentó la conductora. “Se nota que me quiere bajar el precio, se nota todo el tiempo”, siguió él.

"A Axel Kicillof lo likea mucho, pero lo likeamos juntos. No es para menos. Es un tipo atractivo y con una inteligencia superior".

“Aparte veo algunos de los personajes que likea y digo… Ella likea mucho a líderes políticos barriales y esas cosas”, terminó diciendo el actor y Vero terminó preguntándole si estaba hablando de Axel Kicillof, el exministro de economía y precandidato a gobernador bonaerense, y los seguidores que tiene. “A Axel lo likea mucho, pero lo likeamos juntos. No es para menos. Es un tipo atractivo y con una inteligencia superior”, finalizó, cero celoso.