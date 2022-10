Oscar Mediavilla elogió a un participante de Canta Conmigo Ahora y aclaró por qué no lo votó

El comienzo de Canta Conmigo Ahora 2 contó con la soberbia performance de Lucas Barros (23), quien se llevó los halagos de Oscar Mediavilla a pesar de que no se paró a votarlo.

Con un puntaje de 94, la interpretación magistral de I'm Not the Only One, de Sam Smith fue demoledora para Tatiana Segretín, quien lo escuchó asombrada para luego irse a la casa tras perder el duelo.

Entre los tantos halagos que despertó el tucumano, incluido el de Marcelo Tinelli, se destacó el apoyo crítico de Mediavilla.

Más sobre este tema Así arrancó Canta Conmigo Ahora 2: Marcelo Tinelli cambió las reglas del juego

"No me paré porque el problema es contra quién vamos a comparar. Entonces, me daba impresión. Salvo que me hubiera volado la cabeza, que me hubiera parado y dado una vuelta de carnero", arrancó el marido de Patricia Sosa.

"Tenés una temperatura exquisita en la voz, el color es fantástico. También creo que tenés que trabajar un poco más, faltaron algunos detalles que tienen que ver con que si estás estudiando canto no vas muy seguido. Pero tenés todas las condiciones para hacer lo que quieras hacer. Tenés buena presencia y te parás muy bien el escenario. Pero hay que trabajar para encontrar esa ductilidad que no vi", resumió Oscar Mediavilla.

EL CONSEJO DEL PUMA JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EN CANTA CONMIGO AHORA

"Les aconsejo que entreguen todo su corazón, de verdad. Sean sinceros, honestos. Nervios hay, pero respiren, tomen agua", manifestó el Puma José Luis Rodríguez.

Y después de destacar que Lucas Barros era "canchero" y que tenía "pinta", el presidente del jurado de Canta Conmigo Ahora fue al hueso con el participante: "Pero te recomiendo de verdad, de todo corazón que trates de cantar también en español. Porque si pasa algo contigo acá, grabas un disco o algo, no lo vas a hacer en inglés, hermano. Porque sos de Tucumán, argentino".