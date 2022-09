El operativo fashion de Wanda Nara: se bañó en el aeropuerto y se cambió rotundamente el look antes de subir al avión

Wanda Nara viajó a Miami a abrir su local de cosméticos, luego a Buenos Aires para grabar ¿Quién es la máscara? y a los pocos días volvió a subirse un avión para acompañar a Mauro Icardi, que jugará al fútbol en Estambul.

Antes de despegar, mientras esperaba en el aeropuerto, Wanda se cambió rotundamente el look. Se deshizo de la trenza cocida que le habían hecho en el canal y le pidió a su amigo y estilista, Kennys Palacios, que le hiciera un brushing.

En primer lugar, compartió una foto luciendo su look "trenzado" desde el avión. En segundo lugar, cómo se cambiaba el look en el aeropuerto. Y, finalmente, el resultado.

WANDA NARA SE BAÑÓ Y CAMBIÓ EL LOOK ANTES DE SUBIRSE AL AVIÓN

"Me bañé en el aeropuerto y me cambié el look... Esperando a los chicos", expresó Wanda en Instagram.

Finalmente, la empresaria optó por un outfit total black que se destaca por unos zapatos de taco altísimos y una cartera a tono.

¡Diosa total!