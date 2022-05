El novio de More Rial fue operado de urgencia por una extraña afección en la garganta: no pudo cantar

Tras los rumores sobre su supuesto distanciamiento de Morena Rial, con quien espera un hijo, El Maxi debió ser operado de urgencia de Córdoba tras sufrir una afección que le impide trabajar.

“El Maxi, novio de Morena Rial fue operado de urgencia en las últimas horas”, anunció Juan Etchegoyen al inicio de Mitre Live, y explicó cómo fue que el cantante llegó a esta situación.

“Alguien me preguntó en mi Instagram cómo estaba El Maxi. La verdad es que yo desconocía esta información así que lo arrobé y él me mandó un mensaje que yo quiero compartir”, advirtió el periodista.

EL MAXI, INTERNADO DE URGENCIA A RAÍZ DE UNA EXTRAÑA AFECCIÓN

“Me dice El Maxi: ‘Hola Juan, acá andamos, recuperándome de la operación que tuvimos hoy en la garganta. El jueves, después de un show, me quedé sin poder hablar, mudo prácticamente’”, leyó en un inicio el locutor.

“Así que fuimos a mi médico de cabecera y decidió intervenirme el día de hoy. ‘Estoy recuperándome ahora en casa. Gracias por preguntar’”, concluyó Etchegoyen sobre el mensaje que recibió de El Maxi.

“Quería contar esto porque no había salido, no se conocía, y me contó que los dejó muy preocupados porque recién va a poder cantar el 5 de junio”, agregó Juan, sobre el estado de salud de El Maxi, pareja de Morena Rial.