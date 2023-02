"Nunca más en la vida": la fuerte decisión de Fede Bal tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey

A menos de un mes de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, Federico Bal descolocó al notero de LAM al afirmarle con contundencia que no se volverá a poner de novio porque no puede sostener una relación monogámica.

"Soy el protagonista de los chats que se filtraron. Hay cosas que son mentiras y muchas que son verdad, por eso me separé, sino no estaría separado. Pero yo no tengo mucho más para aclarar", dijo el actor, a minutos de cerrar la temporada de Kinky Boots, en Villa Carlos Paz.

"Noviazgo, ¿para más adelante?", le retrucó el cronista. Mirando al notero a los ojos y con seriedad, Fede Bal le respondió: "Nunca más en la vida. Nunca más en la vida".

"Nunca más en la vida me pongo de novio. Una relación monogámica, no puedo, no me sale". G-plus

"Una relación monogámica, no puedo, no me sale", aseguró Bal, luego de que su relación de pareja con Sofía Aldrey, llegara a su final por sus numerosas infidelidades.

CÓMO SOFÍA ALDREY DESCUCBRIÓ QUE FEDE BAL LE ERA INFIEL

La primera semana de febrero, Yanina Latorre contó en LAM que Fede Bal le fue infiel reiteradas veces a su novia, Sofía Aldrey, y que ella lo descubrió gracias al lavarropas con wifi. Además de encontrarle chats con otras mujeres.

"Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Mucha falta de respeto. Ella, este año, creyó que estaba todo bien. Pero en la pandemia Sofía se enteró de algo, en la fiesta que Fede hizo con El Polaco, y cortan. Lo deja", comenzó diciendo la panelista.

Luego, Yanina sorprendió con su información: "Ella se entera de las infidelidades por el lavarropas que tiene wifi. Sofía tenía la aplicación en su teléfono y veía cómo Fede, cuando se iban las minas de las fiestas, a las tres de la mañana, lavaba las sábanas".

"¿Quién se la pasa lavando sábanas a las tres de la mañana? Un tipo que se la pasa dándole a la matraca y antes de que venga la novia tiene que tener las sábanas limpias y secas", agregó la panelista de LAM, picantísima.

Y Ángel de Brito concluyó, haciendo gala del humor y de la ironía: "Sofía es una luz. Están todos desprogramando el lavarropas. Nunca había escuchado esto".