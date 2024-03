Hay personajes “secundarios” que quedan grabados a fuego en el inconsciente colectivo. Martín Vanegas, el líder de la Brigada B de Los Simuladores, es uno de ellos.

Interpretado por el talentoso Sergio “Pasta” Dioguardi, Vanegas comenzó siendo una víctima que contrató a la brigada integrada por Federico D’ Elía, Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore para que lo ayuden con un usurero al que le debía plata (ver video) y terminó sumándose al equipo, asistiendo desde las sombras y con humor a los protagonistas.

Después del suceso de la ficción dirigida por Damián Szifrón, “Pasta” pateó el tablero y cambió su estilo de vida de forma radical: se mudó a 25 de mayo, una ciudad a 150 kilómetros de Capital Federal, junto a su familia.

"Antes iba por el microcentro puteando y tocando bocina, acá los lunes preparo el termo y paso a buscar a alumnos por el campo y terminamos ensayando la obra y comiendo chori".

En diálogo con Descontracturados Radio, el actor contó: “Nos mudamos del departamento que teníamos en Belgrano a una casa mucho más grande en este pueblo. Yo no tengo familia y acá estaba toda la de mi esposa, mis hijos tenían a sus primos y abuelos. Fue una buena adaptación, pese a que al principio notás que no es tu ciudad, pero tenés tiempo para todo: te levantás temprano, tomás mate, llevás a los chicos a la escuela, es otro ritmo. Fue un cambio importante a nivel económico también, en nuestra profesión el trabajo va y vuelve, preferí esperar en una casa grande en el campo y no en un departamento encerrado. Además estoy a dos horas de la Ciudad”.

¿Cómo es el día a día de su nueva vida? “Empecé a dar clases de teatro, estoy yendo también a escuelas rurales y estoy trabajando mucho con el municipio, hicimos festival de títeres, circo, ahora tenemos cine bajo las estrellas con el INCAA. Hay mucho por hacer y Cultura está muy abierto a estas cosas. Antes iba por el microcentro puteando y tocando bocina, acá los lunes preparo el termo y paso a buscar a alumnos por el campo y terminamos ensayando la obra y comiendo chori”, concluyó el actor sobre los beneficios de su decisión.